Muş merkeze bağlı Tekyol köyünde bulunan okulda, şiddetli rüzgarın etkisi ile kavak ağacı devrildi. Öğrenciler ve öğretmenin üzerine devrilen kavak ağacının altında kalan öğrencilerden Eren Özkan hayatını kaybetti. Olayda 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yaralı öğrencilerden 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Muş Merkeze 13 kilometre uzaklıkta bulunan Tekyol köyünde bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda, 250 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü 12 öğretmenin görev yaptığı okulda şiddetli rüzgar nedeniyle kavak ağacı devrildi. Bu sırada bahçede bulunan öğretmen ve 4 öğrencinin üzerine devrilen Kavak ağacı ortaokul öğrencisi Eren Özkan’ın hayatını kaybetmesine, 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yaralanan öğrencilerden Fırat Durmak’ın durumun ağır olduğu öğrenildi. Öğretmen Münir Koçlar, diğer öğrenciler Abdullah Dindar ve Berfin Özdemir ise korkunç olayda hafif yaralandı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Olayın ardından okula çağrılan ambulanslarla Yaralı öğrencilerle öğretmen Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Konu hakkında açıklama yapan Köy muhtarı Mehmetcan Kurtoğlu, okul bahçesinde çok sayıda ağaç olduğunu ve olayın öğle arasında olmasından dolayı bu facianın yaşandığını söyledi. Olayda bir öğrencinin hayatını kaybettiğini ve bir öğrencinin de durumunun ağır olduğunu söyleyen muhtar, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğunu söyledi.

OKUL ÖĞLEDEN SONRA TATİL EDİLDİ

Yaşanan olaydan sonra okul tatil edilirken, olayı öğrenen veliler ve öğretmenler hastaneye akın etti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.