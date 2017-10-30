Gaziantep Valiliği önünde bomba paniği yaşandı. Valiliğin hemen önündeki tramvay durağına bırakılan şüpheli paket nedeniyle polis kentte alarm durumuna geçti. Bomba imha ekipleri olay yerine sevk edilirken, tramvay seferleri de çift yönlü olarak durdu.

Gaziantep Valiliği önünde bulunan tramvay durağına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Hem tramvay yolu, hem de durağın iki tarafından geçen karayolu ulaşıma kapatıldı. Tramvayı kullanan yolcular da bir önceki durakta tahliye edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.

HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANDI

Gaziantep’te polise yapılan şüpheli paket ihbarının ardından kentte sıcak dakikalar yaşandı. Kentte şüpheli paket nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Ancak kapatılan yollar nedeniyle kentte yoğun trafik oluşurken, bomba imha uzmanları da olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Onlarca vatandaş da olan biteni izlemek için bölgeye toplandı.

BOMBA ÇIKMADI

Bomba imha uzmanları, tramvay seferlerinin durduğu olay yerine ulaştıklarında mobese görüntülerini de inceledi. Görüntülerde kutunun boş olduğunu tespit edildi. Daha sonra kutu üzerinde bomba imha uzmanları da inceleme yaptı. Paketin boş olduğunun kesinleşmesinin ardından tramvay yolu ve kavşak yeniden trafiğe açıldı.