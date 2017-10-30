Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediği son belediye başkanı olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur bugün bir basın toplantısı düzenleyerek istifa etti. Uğur basın toplantısında zehir zemberek konuşurken, gözyaşlarını da tutamadı. Kırgın olduğu konuşmasından belli olan Uğur, hem belediye Başkanlığından hem de Ak Parti’den istifa etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 belediye başkanının istifasını istemiş, süreç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile başlamıştı. İstifası istenen son belediye başkanı olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur da bugün istifa etti. Saat 17.00’da Balıkesir kongre merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Uğur, hem başkanlıktan hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı.

ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMALAR YAPTI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, basın toplantısında kısa bir konuşma yaparak, kendi icraatlarından bahsetmeyeceğini, kırgın, üzgün ama huzurlu olduğunu söyledi. Artık, AK Parti’de görev yapma ihtimalinin kalmadığını söyleyen Uğur, hem Belediye Başkanlığı görevinden, hem de partiden istifa ettiğini söyledi. Konuşması sırasında duygusallaşan Uğur, istifasını açıklarken, gözyaşlarına boğuldu.

“AİLEMİZE KADAR ULAŞAN TEHDİTLER”

Uğur açıklamasının devamında, başarısızlığının, yolsuzluğunun ve usulsüzlüğünün olmadığını, FETÖ bağlantısının da bulunmadığını ancak tehditlerin artık ailesine kadar ulaşmasına katlanamadığını belirterek, Ak Parti’de siyaset yapma ihtimalinin kalmadığını söyledi.

“CÜZİ İRADEMLE MİLLETİME VEFA GÖSTERİYORUM”

Uğur açıklamasında, endişesinin başladıkları projelerin yarım kalması ve vatandaşların beklentilerinin boşa çıkması olduğunu belirterek, veda ve vefa vurgusunu daha önce de yaptığını, şimdi de bütün varlığı ile külli iradeye teslim olduğunu söyledi. Üzgün ve kırgın olduğunu söyleyen Uğur, buna rağmen huzurlu olduğunu dile getirdi.