Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 22 hükümlünün zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tutuklularda önce karın ağrısı ve bulantı şikayetleri görüldüğü öğrenilirken, hastanede tedavi altına alınan hükümlülerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Dün akşam saatlerinde Midyat M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşanan olayda, cezaevinde tutuklu bulunan 22 hükümlü, karın ağrısı ve bulantı şikayetleri göstermeye başladı. Çok sayıda hükümlüde zehirlenme belirtilerinin görülmesi üzerine cezaevine ambulansla çağrıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Tutuklulara ilk müdahaleleri cezaevi revirinde yapılırken, olay yerine gelen ambulanslar ve cezaevi araçları ile tutuklular hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan hükümlülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ OLARAK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahkûmların zehirlenmesine güneş enerjisi sistemindeki antifrizin cezaevi suyuna karışmasının neden olduğu öne sürüldü. Bu iddialar üzerine olay hakkında inceleme başlatıldı. Diğer yandan bu ihtimalin gerçek olması durumunda cezaevinde zehirlenen hükümlü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor. Cezaevinde görevli doktorlar, her ihtimale karşı hazır bekletiliyor.

Ayrıntılar Gelecek…