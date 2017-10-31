Seren Serengil, son dönemlerde kanlı bıçaklı olduğu Gülben Ergen’i destekleyen ünlü magazinci Sacit Aslan'ı eleştiri yağmuruna tutmuştu. Seren Serengil’in bu sözlerine, magazin duayeni Aslan’dan jet hızı ile yanıt geldi. Aslan, Seren Serengil’i yataklı vagonlarda uygunsuz davranmak ile suçladı.

Seren Serengil, ünlü şarkıcı Gülben Ergen’i eski eşi Erhan Çelik'i Evli iş adamı Tolga Duğles ile aldattığı iddiası ile günlerce eleştirmişti. Hatta Gülben Ergen’in aldatma iddialarını ilk gündeme getiren isim de Seren Serengil olmuştu. Gülben Ergen’e Magazin duayeni Sacit Aslan’dan gelen desteğe sinirlenen Seren Serengil, Aslan hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Seren Serengil’in bu eleştirilerine Aslan’ın yanıtı da gecikmedi.

“KABADAYI İLE YATAKLI VAGONDA NELER YAPTIN?”

Seren Serengil’in eleştirilerine yanıt veren Sacit Aslan, öyle laflar etti ki Serengil’in ne cevap vereceği şimdiden merak konusu oldu. Sacit Aslan, kendisini eleştiren Seren Serengil’e kabadayı ile yataklı vagonda ne yaptığını sordu. Onlarla ne yaptığını ne yaşadığını Seren Serengil’e soran Aslan, kendisinin de bunları mı konuşması gerektiğini söyledi. Aslan, açıklamaları ile yerden yere vurduğu Seren Serengil’e seslenirken de "Sidikli" ifadelerini kullandı.

SEREN’İN NE YANIT VERECEĞİ MERAK KONUSU

Hafta içi her gün sabah saatlerinde Cengiz Semercioğlu ile birlikte Star Tv’de Duymayan Kalmasın programını sunan Seren Serengil’in kendisi hakkında gündeme gelen bu şok iddialara ne yanıt vereceği merak konusu oldu. Öyle ki, Seren Serengil bu programda Gülben Ergen hakkında söylemediğini bırakmamış, sürekli evli erkeklerle birlikte olduğunu ve eşlerini de aldattığını iddia etmiş, hatta Gülben Ergen’i başkalarının eşlerini ayartmakla da suçlamıştı.