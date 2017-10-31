PKK’ya karşı Türkiye ve İran’ın Kandil’e ortak operasyon düzenleyeceği iddiaları son gülerde gündemdeydi. Ancak askeri operasyon iddialarına İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklama kafaları karıştırdı. Çünkü Sözcü, kendilerinin böyle bir konudan bilgileri olmadığını söyledi.

Türkiye ve İran'ın Kandil’e PKK’ya yönelik ortak operasyon düzenleyeceği iddialarına İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi tarafından açıklama getirildi. Operasyon iddialarının sorulduğu Sözcü, bakanlık olarak böyle bir konudan bilgilerinin olmadığını söyleyerek şaşkınlık yarattı.

SINIR KAPILARININ SON DURUMU

Kuzey Irak’ta düzenlenen korsan referandumun ardından İran, sınır kapılarını kapatmıştı. Sınır kapılarının son durumu hakkında da açıklama yapan İranlı Sözcü, şu anda sadece Başmak Sınır Kapası’nın açık olduğunu, diğer sınır kapılarının ise kapalı tutulduğunu belirtti.

BAZI KİŞİLERİN HEVESİ YÜZÜNDEN

Basın toplantısı düzenleyen Sözcü Kasımı, Kuzey Irak’ta yaşanan son sorunlar hakkında yaptığı açıklamada, Kuzey Irak’ın bu kadar sıkıntılı duruma gelmesine Bölge meselelerine yeterince vakıf olmayıp, durumu farklı yorumlayan malum bazı kişilerin hevesinin neden olduğunu söyledi. IKBY'nin referandum konusunda çevre ülkelerinin dostane isteğine rağmen ısrarcı olduğunu belirten Kasımi, bunun yanlış bir adım olduğunu belirtti.

BİR KAÇ GÜN İÇİNDE KISITLAMALAR SONA ERECEK

İran Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Referandumun ardından İran’ın Kuzey Irak ile arasında bulunan sınır kapılarını kapatmasına ilişkin yaptığı açıklamada, birkaç gün içerisinde sınır kapılarında uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını söyledi. Bakıri açıklamasının devamında, Kuzey Irak’ın bölünme planının başarılı olması durumunda uzun vadeli bir savaşın başlamasının ve bundan da komşu ülkelerin etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.