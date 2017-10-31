İstanbul'da bu sabah saatlerinde öğrencileri bırakarak yoluna devam eden okul servisine silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde, Kağıthane Girne Caddesi'nde öğrencileri okula bırakan ve ardından ilerleyen servis aracının sürücüsüne yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan saldırganlar, polis tarafından her yerde aranıyor.

ÖĞRENCİLERİ İNDİRMİŞTİ

Bu sabah Girne Caddesi'nde saat 08.45 sularında yaşanan olayda, servis sürücüsü okula öğrencileri bırakarak yoluna devam etti. Sürücü yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bir cip tarafından önü kesildi. Araçtan inen kişi servis sürücüsüne ateş açtı.

SÜRÜCÜ HASTANEDE ÖLDÜ

Sürücü kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinden alınan bilgiye göre, saldırgan ve servis sürücüsü arasından daha önceden husumet bulunduğu ve saldırganın kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. Saldırganı yakalamak için polis tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.