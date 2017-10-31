Adana'da 28 Ekim 2017 günü sokak ortasında katledilen Berivan’ın katilini kendisinin yakalattığı ortaya çıktı. Çünkü genç kız, olay anında cep telefonu ile ses kaydı yaptı. Ses kaydında bir kişinin "Ağzına silahı sokayım mı" dediği ardından da tek el ateş ettiği duyuluyor.

Adana’da Berivan Minaz isimli genç kız, Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Genç kızın katili, olay anında cep telefonundan yaptığı ses kaydında çıktı.

AĞZINA ATEŞ ETTİ

Adana'nın Ceyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’nda 28 Ekim günü yaşanan olayda, 22.30 sularında vatandaşlar sokakta genç bir kızın hareketsiz yattığını görünce, durumu polise haber verdi. Ekipler olay yerine geldiklerinde genç kızın 21 yaşındaki Berivan Minaz olduğunu belirledi. 21 yaşındaki Berivan’ın ağzından ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

CİNAYETİ ÇÖZMEK İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Yaşanan olaydan sonra Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız'a cinayetin aydınlatılması için özel ekip kurması talimatını verdi. Deneyimli polislerden oluşan özel bir ekip, genç kızın üzerinden çıkan eşyaları inceleme altına aldı. 10 kişilik özel ekip, olay anında genç kızın yanında bulunan cep telefonunda kendilerini katile götürecek delile ulaştı.

O ANLARI KAYDETMİŞ

Polis tarafından incelenen cep telefonunda ses kayıtları ortaya çıktı. Tek tek incelenen ses kayıtlarında, genç kıza bir kişinin "Seni öldüreyim mi, ağzına silahı sokayım mı" dediği ve ardından da tek el silah sesi geldiği sonrasında da başka ses olmadığı fark edildi. Tarihi de kontrol eden kaydın, genç kızın öldüğü güne ait olduğu ve sadece ölü bulunmasından dakikalar önce kaydedildiği ortaya çıktı. Çıkan ses kaydının ardından polis ekipleri, Minaz'ın en son kiminle görüştüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA MORGA GİDİP AĞLAMIŞ

Polis ekipleri genç kızın katil zanlısını olaydan 10 saat sonra yakaladı. Berivan’ın ölmeden önce son olarak Muhammet Ö. (19), Tarık O. (32), Tahsin S. ve Murat T. (45) ile bir bara gittiği, daha sonra genç kızı Tarık O.'nun eve bıraktığı anlaşıldı. Ancak genç kız, daha sonra Tarık O.'nun yanına geldi. Telefon çalınca otomatik ses kaydı başladı ve bu sırada Tarık O’nun cinayeti işlediği belirlendi. Polis ekipleri, katil zanlısı Tarık O.’nun olaydan sonra kanlı kıyafetlerini değiştirdiği ve hastane morguna gelerek burada gözyaşı döktüğü de belirlendi.