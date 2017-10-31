Japonya’da yaşanan korkunç olay, dünyayı şok etti. Polis ekipleri, 23 yaşında kayıp bir kadını ararken, vahşeti gün yüzüne çıkardı. Tokyo’da bir apartman dairesinde başları kesilmiş halde 9 ceset bulundu. Olayla ilgili olarak dairede yaşayan 27 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken, şahsın öldürdüğü kişilerin vücutları üzerinde biraz çalıştığını söylediği öğrenildi.

Tokyo'nun güneyinde bulunan Zama'da 23 yaşındaki kadını arayan polis ekiplerinin yolu bir apartman dairesine düştü. Dairede arama yapan polisler, 2’si kesik baş olmak üzere 9 cesede ait parçalara ulaştı. Polis ekipleri kesik başları buz kutusunda bulurken, cesetlerin diğer parçaları ise evin çeşitli yerlerinde ve kutularda bulundu. Cesetlerin bulunduğu dairede yaşadığı öğrenilen 27 yaşındaki Takahiro Şiraişi, olayda gözaltına alındı.

CESETLER ÜZERİNDE BİRAZ ÇALIŞMIŞ

Japon basınında yer alan haberlere göre gözaltına alınan cani, kurbanlarını öldürdükten sonra kanıtları yok etmek için vücutlar üzerinde biraz çalıştığını söyledi. İddialara göre evde olayda kullanılan bir de testere ele geçirildi. Korkunç olay, polisin 23 yaşındaki kayıp bir kadını aramaya başlaması ile ortaya çıktı. Zanlı ve kadın arasında bağlantı bulunduğunu güvenlik kameralarından tespit eden polis, zanlının adresinde arama yaptı.

İNTERNET SİTESİNDEN TANIŞTILAR

Kayıp kadın ve zanlının internet üzerinden tanıştığı ihtimali üzerinde duruluyor. Çünkü 23 yaşındaki kadının sosyal medyadan kendisi ile ölecek birini aradığına dair Tweet attığı ortaya çıktı.