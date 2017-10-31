Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Ekim 2017 yayınında dolandırıcılık oyunu gün yüzüne çıktı. İstanbul’da uyuşturucu madde verilmesinin ardından saniyeler sonra hayatını kaybeden gencin hikayesi üzerine Müge Anlı’ya onlarca telefon geldi. Birçok kişi kendilerinin bu yöntem ile dolandırıldığını söyledi. Bugün Müge Anlı 31 Ekim 2017 canlı yayınına dolandırılan kişilerden bazıları katıldı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde İstanbul’da ve İzmir’de vatandaşları dolandırılan kişilerin aynı zanlı tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. İşte, Müge Anlı son bölümde yaşananlar…

Müge Anlı 31 Ekim 2017 yeni bölümde ilginç bir dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. İzmir ve İstanbul’dan katılan konuklar, kendilerine hacdan geldiğini söyleyen bir kişinin kayısı ikram ettiğini, daha sonra baygınlık geçirdiklerini ve uyandıklarında üzerlerindeki paranın olmadığını fark ettiklerini söyledi. Hastanede yapılan tahlillerde her iki vatandaşın da sonuçlarında uyuşturucu madde çıktı. Üstelik bu kişiler hayatları boyunca hiç uyuşturucu kullanmadığını söyledi.

AVUKAT OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Yapılan güvenlik kamerası kontrollerinde İzmir ve İstanbul’da dolandırılan kişilerin aynı kişi tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Bu kişi, seçtiği kurbanlarının yanına tanıdıkmış gibi yaklaşıyor, ya da avukat olarak kendisini tanıtarak, hacdan yeni geldiğini söylüyor ve kayısı ikram ediyor. İçerisinde uyuşturucu bulunan kayısıyı yiyen kişi bayıldıktan sonra da parasını alıyor. Bu kayısıyı yiyen kişiler ise günlerce kendilerine gelemediklerini söylüyor.

CAHİT ERGÜL, MÜGE ANLI’YA HAKARETLER YAĞDIRDI

Mehmet Elbay olayında şüpheli olarak görülen İmam Cahit Ergül, bugün Müge Anlı 31 Ekim 2017 canlı yayınına bağlanarak hakaretler yağdırdı. Kendisinin hedef gösterildiğini söyleyen Ergül, canlı yayın sırasında söylemediği lafı bırakmadı. Müge Anlı ise kimsenin kimseyi bir şeyle suçlamadığını, Cahit Ergül’ün kendisinin şüpheli olarak görüldüğü için stüdyoya geldiğini söyledi.