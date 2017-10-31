İstanbul’da lüks büro açan ve kendilerini de iş adamı olarak tanıtan çete, 3 ayda 3 milyon liralık otomobili para ödemeden üzerine geçirdi. Noterde satış yaparken araç sahiplerini dolandıran çetenin yaptıkları ise pes dedirtti. İşte detaylar…

Otomobilini internet üzerindeki sitelerden satmak isteyenler dikkat! Her an dolandırılabilirsiniz! İstanbul’da 3 ayda büyük vurgun yapan bir çete yakalandı! İstanbul’da kendilerine son derece lüks bir büro açan ve bu büroda da kendilerini enerji sektöründe çalışmakta olan bir iş adamı olarak göstermekte olan çete üyeleri, internet üzerinden otomobilini satmak isteyenlere ulaşıyor ve otomobillerini para vermeden üzerlerine alıyorlar. Araç sahibi ile notere giden çete üyeleri, burada EFT yapıyormuş gibi yaparak araç sahibini kandırıyor ve bu sayede de para ödemeden otomobilini üzerine alıyor.

3 AYDA 3 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ARABA SATIN ALDILAR

23 kişinin bu şekilde dolandırıldığını polise haber vermesinin üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri hemen harekete geçti ve çete üyelerine yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan takip sonucunda 20 adrese aynı anda operasyon yapan polis ekipleri, 1’i kadın olmak üzere 30 çete üyesini kıskıvrak yakaladı. Çete üyelerinin ise 3 ayda tam 3 milyon değerindeki otomobili para ödemeden üzerlerine geçirdiği ortaya çıktı. Ayrıca da yakalandıkları evlerde mağdurları dolandırdıkları cep telefonları ve satış sözleşmeleri de bulundu.

Emniyet Müdürlüğü’ne gelen bazı mağdurlar ise şüphelileri tespit ederken, yaptıkları açıklamalarda kimsenin parasını almadan aracını başkasının üzerine devretmemesini aksi takdirde başlarının çok ağrıyacağını belirtti.