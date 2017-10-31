Antalya’da Terörle Mücadele ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda patlayıcı madde le geçirilirken, patlayıcıların ise yangın tüplerinden ve bebek arabalarından çıkması oldukça dikkat çekti. İşte detaylar…

Antalya’da terör operasyonu! Antalya’da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından Kepez İlçesi’nde bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın şehir yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Kepez İlçesi’nde bulunan Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Terörle Mücadele ekipleri E.Y, M.L.Y ve S.Y’nin evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

YANGIN TÜPLERİNE VE BEBEK ARABALARINA SAKLAMIŞLAR

Terörle Mücadele ekipleri yapılan baskında E.Y’nin evinde yapmış oldukları aramalarda kapalı bir sandığın içinde ve ayrıca da rögar çukurunda yangın tüplerinin içerisinde gizlenmiş patlayıcı madde buldu. M.L.Y ve S.Y’nin evine yapılan baskında ise kanepelerin altına içerisinde patlayıcı madde gizlenmiş yangın tüpleri ve kahve paketlerinin içerisine gizlenmiş çok sayıda patlayıcı madde bulundu. Bunun yanı sıra bebek arabalarına da saklanmış ve uzaktan kumandalı olan bombalar da ele geçirildi. Teröristlerin Akdeniz Bölgesi’nde bir operasyon yapacağı ve bombaları da bu bölgede patlatacakları öğrenildi. Ancak yapılan baskınlarla hainlerin planları suya düşmüş oldu.

Yapılan operasyonlarda ise gözaltına alınan 11 kişiden 2‘si savcılıkta yapılan soruşturmanın ardından serbest bırakıldı. 9 kişi ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.