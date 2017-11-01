İzmir’de yaşayan Sevinç Çelik isimli kadın, hamile olduğunu öğrendikten bir ay sonra farklı yumurtasında yeniden döllenme oldu. İkinci bir hamileliğinin daha olduğunu öğrenen kadın, sevinç ve şoku aynı anda yaşadı.

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Ender-Sevinç Çelik çifti, bebeklerinin olacağını geçtiğimiz Şubat ayında öğrenerek hazırlık yapmaya başladı. Anne adayı hamile olduğunu öğrendikten bir ay sonra kontrol için gittiği hastanede büyük bir şok yaşadı. Burada genç çifti bir sürpriz daha bekliyordu.

FARKLI BİR YUMURTANIN DAHA DÖLLENDİĞİ ANLAŞILDI

Anne adayının burada yapılan kontrollerinde farklı bir yumurtasında daha döllenme olduğu fark edildi. Yani genç kadın hamileyken bir kez daha hamile kalmıştı. Genç çift bu durumu öğrenince şaşkınlıkları ile mutlulukları birbirine karıştı. Çift bebeklerini 6 Ekim tarihinde kucağına aldı. İkiz gibi dünyaya gelen bebeklere Poyraz ve Ayaz isimleri verildi.

DÜNYADA 12. VAKA OLDU

Çiçeği burdunda anne Sevinç Çelik yaşadığı süreci anlatırken, hamile olduğunu anladığında kontrole gittiğini, o zaman sadece bir tane bebeği olduğunu söyledi. Çelik, bir ay sonra ikinci kez kontrole gittiğini, doktorun monitöre şaşkın şaşkın baktığını görünce, kötü bir şey olduğunu zannettiğini, ancak ikinci bir bebek daha göründüğünü söyledi. Bunun imkansız olduğunu söyleyen Çelik, doktorun da ilk başka çözemediğini ve ikinci bebeğin daha küçük olduğunu söylediğini anlattı. Doktorun bebeğin kontrollerini yaptığında sağlıklı ve kalbi atan bir bebek olduğunu görünce çok şaşırdığını ve tıp hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söylediğini anlattı. Sevinç Çelik, bu olayın dünyada sadece 11 vakada görüldüğünü, kendisinin 12. ve Türkiye de ilk vaka olduğunu söyledi.

ŞOK VE SEVİNÇ BİR ARADA

Çelik, haberi öğrendiğinde şok ve mutluluğu bir arada yaşadığını, uzun süre ağladığını söyledi. Ailesinde ikiz olmadığını söyleyen Çelik, bu bebeklerin ne tüp ne de ikiz bebek olduğunu, aralarında 4 hafta fark olduğunu söyledi. İki bebeğini de kucağına almaktan mutlu olduklarını söyleyen Çelik, bebeklere Poyraz ve Ayaz ismini verdiklerini anlattı.