﻿ Şok Olay! Mide Ağrısı İle Gittiği Hastanede Bağırsağından 639 Adet Çivi Çıkarıldı

Şok Olay! Mide Ağrısı İle Gittiği Hastanede Bağırsağından 639 Adet Çivi Çıkarıldı

Hindistan'da bir kişi, mide ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Ancak, hastanın psikolojik rahatsızlığı olduğu ve bu nedenle çivi yuttuğu belirlendi. Ameliyata alınan hastanın bağırsağından 639 adet çivi çıkarıldı.

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Şok Olay! Mide Ağrısı İle Gittiği Hastanede Bağırsağından 639 Adet Çivi Çıkarıldı
Şok Olay! Mide Ağrısı İle Gittiği Hastanede Bağırsağından 639 Adet Çivi Çıkarıldı Tarih: 2017-11-01 Saat: 04:00:49
Güncelleme : 2017-11-01 04:00:49

Hindistan'da bir kişi, mide ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Ancak, hastanın psikolojik rahatsızlığı olduğu ve bu nedenle çivi yuttuğu belirlendi. Ameliyata alınan hastanın bağırsağından 639 adet çivi çıkarıldı. 

Hindistan'da mide ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran hastanın tomografisi çekildi. Sonuçları gören doktorlar ise büyük şok yaşadı. Çünkü hastanın bağırsaklarında çok sayıda çivi vardı. 

BAĞIRSAKLARINDAN 639 ADET ÇİVİ ÇIKARILDI
48 yaşında olduğu öğrenilen hastanın ismi açıklanmazken, hastanın yaklaşık 2 hafta önce mide ağrısı ve kusma şikayetleri ile Kalkutta Hastanesine başvurduğu belirtildi. Doktorlar, tomografisini çektikleri hastanın sonuçlarında bağırsak bölgesinde çok sayıda çivi olduğunu gören doktorlar şaşkına döndü. Hasta hemen ameliyata alındı. Doktorlar, hastanın bağırsaklarından tam 639 adet çivi çıkardı. 

DOKTORLAR DA ŞAŞKINA DÖNDÜ
Hastanın ameliyatını yapan doktor Siddhartha Biswas, hastanın bağırsaklarından çıkarılan çivilerin büyük çoğunluğunun 5 santimetreden uzun olduğunu söyledi. Hastanın durumunun iyi olduğunu ve gözlem altında tutulduğunu belirten doktor, bağırsaklarında büyük çaplı yırtık oluşmadığı için hastanın şanslı olduğunu söyledi. 

PSİKOLOJİK SORUNLARI NEDENİYLE SÜREKLİ ÇİVİ YUTUYORDU
Hastanın psikolojik sorunları olduğunu söyleyen doktorlar, bu nedenle sürekli olarak çivi yuttuğunu, bu çivilerin de bağırsaklarında biriktiğini söyledi. 

 

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