Altın fiyatları yeni ayın ilk gününe yükselişle girdi. Dün çeyrek altında başlayan yükseliş yeni ayın ilk gününde gram altına da sıçradı. Gram altın dün yaşanan yükselişe dahil olmazken bugün genel olarak tüm altın çeşitlerinde yükselme görüldü. İşte 1 Kasım 2017 altın fiyatları ve detayları…

Altın fiyatları Kapalıçarşı’da günün ilk saatlerine yükselişle başladı. Son dönemlerde oldukça hareketli gidişat sürdüren altın fiyatlarında 1 Kasım’ın ilk gününde yükseliş gözlemlendi. Yeni aya yükselerek başlayan fiyatların son durumu için ekonomi analistleri Kasım ayında altın fiyatlarında çok büyük bir değişim yaşanmayacağını dalgalanmalı şekilde ilerleyişini sürdürerek eski dengesini bulmaya çalışacağını belirtti. Peki, 1 Kasım 2017 Çarşamba günü Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Diğer altın çeşitlerinde fiyat durumu nasıl ilerledi? İşte tüm detaylar…

GRAM ALTIN YENİDEN 155 LİRA

1 Kasım 2017 Çarşamba gününde altın fiyatları yeni ayı yükselişle karşıladı. Her geçen gün hareketli ilerleyen ve fiyatlarda değişim gösteren altında yeni günün ilk saatlerinde çeyrek altının 253,97 lira olduğu gözlemlendi. Gram altın dün yaşadığı düşüşü çok sürdüremedi ve yeniden 155,12 liraya çıktı. Tam altın 1.012 lira olurken, yarım altın 507,94 liradan güne başladı. Cumhuriyet altını 1 Kasım’ın ilk saatlerinde 1.031 liradan alıcısını bulmaya başladı. Altının ons fiyatı 1.271 liraya çıkarken, 22 ayar bilezik 141,66 liradan güne başladı. Beşli altın ise 5.048 lirayla satışa sunulmaya başladı.