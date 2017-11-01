İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen operasyonla Gaziantep'ten uçakla İstanbul'a dönen Osman Kavala gözaltına alındı. Kavala’nın Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Kavala, tutuklandı. Peki, Osman Kavala kimdir, mesleği nedir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen, FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltına kararı verilen Kavala, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Kavala, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılık tarafından tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edilen Kavala, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alındıktan sonra ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklandı.

İŞADAMI OSMAN KAVALA KİMDİR?

İşadamı olarak bilinen Osman Kavala’yı kamuoyu Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanımaktadır. Osman Kavala, Ahmet Türk'ün Abdullah Öcalan'a önderdiği rehber isimlerden biridir. Bir dönem Abdullah Öcaalan’a selam gönderdiği iddiaları ile de gündeme gelmiştir. Kavala, 1957 tarihinde Paris’te dünyaya gelmiştir. İstanbul Robert Lisesi'nde eğitim almış, ardından da Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Babası da tanınmış isim Mehmet Kavala olan Osman Kavala, 1982 yılında babasının vefat etmesinin ardından Kavala Grubu'nda yönetici olmuştur. Kavala’nın tutuklandığı soruşturma kapsamında ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz da yer alıyor.