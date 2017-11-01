Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Kasım 2017 yayını yine dün konuşulan, kayısı ile dolandırıcılık olayı ile başladı. Hacdan kayısı getirdiğini söyleyerek insanlara uyuşturucu veren ve bayıltan şahsın kimliği hakkında da bilgiler gelmeye başladı. Bugün stüdyoya başka mağdurlar da konuk oldu ve başlarından geçenleri anlattı. Yeni gelişmelerin ardından bu şahsın, onlarca mağduru olduğu ortaya çıktı. İşte Müge Anlı 1 Kasım 2017 canlı yayında yaşananlar…

ATV’nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün yaptığı yayınla yeni bir dolandırıcılık yöntemini ortaya çıkardı. İzmir, Kocaeli ve İstanbul’da aynı kişi tarafından onlarca kişi dolandırıldı. Bu kişi insanlara avukat olduğunu söylüyor, tanıdık gibi yaklaşarak, mağdurlara sözde Hac’dan getirdiği hurmaları ve kayısıları ikram etti. Bu ikramlardan 2- 3 tane yiyenler baygınlık geçirince, zanlı ceplerinde bulunan paraları alarak kaçtı. Bu ikramlar nedeniyle komaya giren, yoğun bakımda yatan kurbanlar bile oldu.

BULUNAN YANMIŞ MOTOSİKLET MEHMET ELBAY’IN MI?

Müge Anlı’nın ekibine Gaziantep’te bir kişiden ihbar geldi. İhbarı yapan kişi, bahçesinde yanmış bir motosiklet bulunduğunu söyledi. Gaziantep’te aylardır kayıp olarak aranan Mehmet Muharrem Elbay, motosikleti ile birlikte ortadan kaybolmuştu. O motosikletin Mehmet Elbay’a ait olup olmadığının anlaşılması için Müge Anlı’nın ekibi bölgeye gidiyor.

IRMAK KUPAL’IN BABASININ YARGILANMASI DEVAM EDİYOR

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kaybolduktan sonra Himmet Aktürk tarafından cinsel istismara uğradığı ve öldürüldüğü anlaşılan 4 yaşındaki Irmak Kupal’ın babası, bu olayın ardından eşi Suriye ve kızını öldürmüştü. Irmak Kupal’ın babasının 3. duruşması bugün görüldü. Akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespitine dair son raporun gelmesi için duruşma Ocak ayına ertelendi.

FATMA UYANIK OLAYINDA SON DURUM

Karaman’da bahçede çalışırken ortadan kaybolan Fatma Uyanık’ın kaybı ile ilgili olarak hala yeni bir gelişme yok. Fatma Uyanık’ın bulunması için arama çalışmaları hala devam ediyor.