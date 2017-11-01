Sosyal medyada ve televizyonlarda tanınan isimler arasında yer alan Bilişim, teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu gözaltına alındı. Kuzuoğlu, gözaltına alındığını sabah saatlerinde kendi sosyal medya hesabından attığı Tweet ile duyurdu. TV’de yaptığı konuşmalar ile beğeni toplayan Serdar Kuzuoğlu kimdir, neden gözaltına alındı?

Sosyal medya yazarı Serdar Kuzuloğlu, bu sabah saatlerinde Twitter hesabından attığı "FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınıyorum. İnanamıyorum" Tweeti ile gözaltına alındığını duyurdu. Televizyondan tanınan ve Bilişim, teknoloji yazarı olduğu bilinen Serdar Kuzuloğlu o dakikadan sonra sosyal medyada gündem oldu. Peki, Serdar Kuzuloğlu kimdir?

YAKINLARI KUZUOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINDIĞINI DOĞRULADI

Kuzuoğlu’nun hesabından atılan bu Tweet, kısa süre sonra silindi. Bu nedenle sosyal medya kullanıcılarının kafasında soru işareti oluşurken, Kuzuloğlu'nun yakınları ilerleyen dakikalarda gözaltı bilgisini doğruladı.

SERDAR KUZUOĞLU KİMDİR?

Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Serdar Kuzuoğlu, kendi sitesinde hazırladığı biyografisinde medya sektörüne 1995 yılında girdiğini, bir çok farklı pozisyonda görev aldığını, teknolojiyi ve trendleri meslek hayatı boyunca yakından takip ettiğini söylüyor. Bugüne kadar Cumhuriyet, Fanatik, Posta, Milliyet, Radikal ve Finansal Forum sitelerinde yazdığını belirten Kuzuoğlu, Cumhuriyet hariç bu gazetelerin tamamının internet sitelerinde de görev aldığını söylüyor. Serdar Kuzuoğlu, son olarak kendisine ait bir site ve blog açtı, yazarlık yapmaya başladı. Bu işlerden kalan zamanında ise danışmanlık yapıyor.