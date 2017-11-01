Hatay’ın Arsuz İlçesi’nde bulunan Karağaç Anaokulu’nda skandal bir olay yaşandı! Anaokulunda bir öğrencinin tuvaleti pisletmesinden dolayı temizlikçi ve okul müdürü tarafından bütün öğrenciler iç çamaşırına kadar arandı. Veliler ise olayı duyunca isyan etti. İşte haberin detayı…

Hatay’ın Arsuz İlçesi’nde skandal bir olay meydana geldi! Hatay’ın Arsuz İlçesi’nde bulunan Karaağaç Anaokulu’nda öğrencilerin hepsi tek tek okul müdürü ve temizlikçi tarafından kötü muamaleye maruz kaldı. Hatay’ın Arsuz İlçesi’nde eğitim vermekte olan Karaağaç Anaokulu’nda 5 yaşındaki bir ana sınıfı öğrencisi tuvalete girdi ve tuvaletini yapıp lavaboyu pis bıraktı. Bunun gören okulun temizlik görevlisi ise adeta çılgına döndü ve hemen gidip okul müdürüne olayı anlattı.

BÜTÜN ÖĞRENCİLER İÇ ÇAMAŞIRINA KADAR ARANDI

Temizlik görevlisinin okul müdürüne olayı aktarmasının ardından okul müdürü ve temizlikçi öğrencilerin bulunduğu sınıfa gitti ve önce kimin yaptığı öğrenilmeye çalışıldı. Ancak öğrenilemeyince öğrencilere adeta kötü muamele yapıldı ve hepsi tek tek iç çamaşırlarına kadar okul müdürü tarafından ve temizlik görevlisi tarafından kontrol edildi.

Bu olayı ise duyan veliler hemen harekete geçti ve anaokulunun müdürünün yanına giderek büyük tepki gösterdiler. Ancak anaokulu müdürünün de bu olayı normal karşılaması üzerine veliler adeta isyan etti ve BİMER üzerinden yaşanılan olayla ilgili şikayette bulundu. Ayrıca haftanın ilk günü veliler öğrencilerini okula yollamadı ve okul bahçesine gidip okul yönetimiyle yeniden görüşmek istedi. Okula ise Arsuz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez de geldi ve veliler ile bir görüşme yaptı.