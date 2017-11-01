Ünlü sunucu Murat Başoğlu’nun geçtiğimiz aylarda yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı skandal ilişki gün yüzüne çıkmıştı. Eşini, teknede öz yeğeni ile aldatan Murat Başoğlu, skandal olayın arından ilk defa kamera karşısına geçti. İlk kez röportaj veren Başoğlu gözyaşlarına boğuldu.

Bodrum’da yaz aylarında yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede uygunsuz görüntülenen ünlü sunucu Murat Başoğlu, olaydan aylar sonra ilk defa röportaj verdi. Yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu söyleyen Murat Başoğlu, röportaj sırasında hüngür hüngür ağladı.

TEKNEDEKİ KİŞİNİN YEĞENİ OLMDIĞINI İDDİA ETTİ

Yaşanan skandalın ardından ilk kez Uçankuş TV'ye röportaj veren Murat Başoğlu, yaşanan her şeyden pişman olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Murat Başoğlu, teknede birlikte görüntülendiği kişinin yeğeni olmadığını daha önce defalarca söylemişti. Bu röportajında da bunu tekrarlayarak birinin kendisine kumpas kurduğunu ve bunun planlı bir saldırı olduğunu söyledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ünlü sunucu Murat Başoğlu, yaz aylarında Bodrum açıklarında teknesinde bir kadın ile uygunsuz görüntülenmiş, daha sonra ise bu kişinin öz yeğeni Burcu Başoğlu olduğu anlaşılmıştı. Yaşanan skandal ensest ilişkiyi gün yüzüne çıkarınca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girmiş, hem Murat Başoğlu, hem de Burcu Başoğlu hakkında dava açılmıştı. Bu süreç içerisinde Murat Başoğlu ve eşi Hande Bermek boşandı. Ancak çiftin bu boşanmasının sadece oyun olduğu iddia edildi. Çünkü Başoğlu çifti, daha sonra bir çok defa Bodrum’da birlikte kameralara yakalandı.