Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada engelli vatandaşlara müjdeli haberi verdi. 2018 yılında 5 bin engelli vatandaşa iş imkanı sağlanacağını belirten Başbakan Binali Yıldırım, E-KPSS'nin geçerlilik süresinin ise 4 yıla çıkarılacağını dile getirdi.

AK Parti Grup Toplantısında dün önemli açıklamalar yapan Başbakan Binali Yıldırım, engelli vatandaşlara iki müjdeli haber verdi. Başbakan Yıldırım, gelecek yıl için engellilere 5 bin kadro ayrılacağını belirtirken, aynı zamanda -KPSS sınavının geçerlilik süresinin de 4 yıla çıkarılacağının müjdesini verdi.

2018’DE 5 BİN ENGELLİ VATANDAŞ İŞE ALINACAK

Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısında Engelli çalışan istihdamlıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ak Parti’nin engelli vatandaşlara hakkını teslim eden ve öncelik tanıyan tek parti olduğunu söyledi. 2002 yılında sadece 5777 engelli memur olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, bu rakamın 15 yıl içinde 52 bin 236’ya çıktığını söyledi. Engelli istihdamında 10 kattan fazla büyüme sağlandığını dile getiren Başbakan Yıldırım, 365 binin üzerinde engelli vatandaşa iş imkanının sağlandığını dile getirdi. AK Parti iktidarında engellilerle ilgili kapsamlı yasanın da çıkarıldığını söyleyen Yıldırım, 2018 yılında 5 bin engelli memur alımı yapılacağının müjdesini verdi.

E-KPSS'NİN GEÇERLİLİĞİ 4 YIL OLACAK

Başbakan Yıldırım açıklamasının devamında, gelecek yıl 5 bin engelli vatandaşa iş imkanı sağlanacağını belirterek, şu anda 2 yıl geçerlilik süresi olan E-KPSS sınavının da engellilerinin haklarının yanmaması için geçerlilik süresinin 4 yıla çıkarılacağını söyledi.