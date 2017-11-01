ATV’de dini programlar yapan Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun programına bir kadın izleyici telefonla bağlanarak, kocasının kendisine şiddet uyguladığını söyledi ve ne yapması gerektiğini sordu. Bu soruyu duyan Hatipoğlu, Allah’ın kadınlara boşanma hakkını belli durumlarda verdiğini belirterek, derhal kendisinin boşanması gerektiğini söyledi.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun ATV’de yayınlanan dini programlarında sorulan sorular dönem dönem basına konu oluyor. Hatipoğlu’nun son programında telefonla bağlanan bir kadın izleyici, kocasından şiddet gördüğünü belirterek, ne yapması gerektiğini sordu.

“HERŞEYİ BAHANE EDEREK ŞİDDET UYGULUYOR”

Pazartesi günü yayınlanan programda, yine bir kadın izleyici soru sormak için programı aradı. Telefonla yayına bağlanan kadın izleyici, eşinin kendisine sürekli küfür ve hakaret ettiğini, yemeklerini beğenmediğini ve her şeyi bahane ederek kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Kocası ile yaşadığı sorunları anlatan kadın izleyici, bu konuda ne yapması gerektiğini Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’na sordu.

“ALLAH’TA KANUN DA SİZE BOŞANMA HAKKINI VERMİŞTİR”

Kadın izleyiciden gelen soru karşısında çok sinirlenen ve üzülen Hatipoğlu’nun bir anda yüz ifadesi değişti. Hatipoğlu, kadın izleyiciye böyle bir adamla yaşamak zorunda olmadığını, Allah’ın da kanunun da kadınlara boşanma hakkını verdiğini belirterek, kendisine şiddet uygulayan bu adamdan derhal boşanması gerektiğini söyledi. Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’na daha önce de bu şekilde sorular gelmiş, hem sorular hem de Hatipoğlu’nun verdiği yanıtlar basına konu olmuştu.