Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde yürek yakan bir olay yaşandı! Kızılay’ın kan bağışı toplama noktasına giden bir öğretmen yolda araba çarpması sonucunda hayatını kaybetti. İşte detaylar…

Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde yürekleri yakan bir olay meydana geldi! Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde yaşında olan ve öğretmen olan Emine Reyhani, eşi Selim Reyhani ile birlikte Atatürk Sahil Bulvarı’nda bulunan Kızılay’ın kan bağışı toplama noktasının olduğu yere gidiyorlardı. Ancak yolun karşısına geçmek isterken acı bir olay yaşandı. Ankara’da askerlik yapmakta olan ve izine gelen Sercan K., cadde üzerinde seyir halinde olduğu 31 LE 323 plakalı otomobili ile öğretmen Emine Reyhani’ye çarptı.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Kan bağışı yapmak için yola çıkan ancak arabanın altında kalan Reyhani’yi görenler hemen yardımına koşarken, bölgedeki vatandaşlar ise hemen olay yerine ambulans çağırdı. Yaralı öğretmene ise olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıktan sonra hemen ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve burada ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından ise Emine Reyhani gözetim altında tutulması için yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakımda ise yeniden ağırlaşan Reyhani, doktorların yaptığı müdahaleye karşın hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza sonrasında ise Reyhani’ye çarpan şoför yakalanarak gözaltına alındı. Emine Reyhani’nin ise anaokulu öğretmenliği yaptığı ve 16 yıldır da öğretmen olduğu öğrenildi.