Eskişehir’de yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti. Henüz 12 yaşında olan bir çocuk iddiaya göre eve geç geldiği gerekçesiyle birlikte yaşadığı amcası tarafından ayağından zincirlendi. Ayağından zincirlenen küçük çocuğu evin yakınlarındaki inşaat işçilerinin kurtardığı öğrenildi.

Olay, Eskişehir Emek Mahallesi Akhisar Sokak’ta yer alan bir evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, evde amcasıyla birlikte yaşadığı öğrenilen 12 yaşındaki Y.M.T’nin amcası İzzet T. tarafından eve geç geldiği gerekçesiyle ayaklarından zincirlendiği belirtildi. 12 yaşındaki çocuğun ayağındaki zincirlerden kurtulmak için evde tek kaldığı sırada kendi imkanları ile dışarı çıkarak evin yakınında bulunan inşaat işçilerinden yardım istediği öğrenildi. İnşaat işçileri çocuğu ayağındaki zincirlerden kurtarırken durumu hemen polise bildirdi. Olay üzerine bölgeye intikal eden polis ekiplerinin amca İzzet T.’yi ‘Çocuğa işkence ve eziyet’ suçundan gözaltına aldığı öğrenildi.

ÇOCUĞUN ANNE VE BABASI TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

Olayı gören şahıslardan Seydi Battal Sülük’ün küçük çocuğun ayaklarından zincirlenmiş şekilde kendilerinden yardım istediğini, çocuğa yardım ettikten hemen sonra durumu polis ekiplerine bildirdiklerini belirtti. 12 yaşındaki çocuğun aslen Van doğumlu olduğunu söyleyen Sülük, Anne ve Babasını Van’da yaşanan bir trafik kazasında kaybettiğini bu yüzden Eskişehir’de amcası ile beraber yaşadığını belirtti. çocuğun kendilerine, eve geç geldiği için amcasının onu zincirlediğini ve 1 haftadır bu halde olduğunu söylediğini belirten Sülük, bu duruma çok üzüldüklerini ve hemen polise durumu ihbar ettiklerini söyledi. 12 yaşındaki küçük çocuğu evde ayaklarından zincirleyen amca İzzet T.’nin polisteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.