Buram buram kurabiye kokusu evinizin her yerini sarsın ister misiniz? Bu gün size kokusu mutfaktan evinizin her yerine yayılacak, harika bir tarif hazırladık. Tadı Damağınızda Kalacak Elma Kurabiye Tarifi’nin hem yapımı çok kolay hem de lezzetli…

Çay saatlerinize eşlik edecek harika bir tarif arıyorsanız, şu anda en doğru yerdesiniz. Çünkü, Tadı Damağınızda Kalacak Elma Kurabiye Tarifi çayınızın yanına çok yakışacak nefis bir tarif. İsterseniz lafı fazla uzatmadan hemen tarife geçelim.

ELMA KURABİYE TARİFİ YAPILIŞI

Hamur İçin Malzemeler:

2 su bardağı un

Tuz

Yarım çay bardağı pudra şekeri

4-5 yemek kaşığı soğuk su

125 g soğuk tereyağı

İç harcı için malzemeler:

3 yemek kaşığı toz şeker

5 elma

1 çay kaşığı tarçın

3 yemek kaşığı labne peyniri

Üzeri İçin Malzemeler:

Toz şeker

1 yumurta akı

225 g su

Karamel sosu için

200 g krema

315 g toz şeker

Derin bir yoğurma kabının içerisine unu dökün. Daha sonra içerisine tuzu ve pudra şekerini ekleyerek iyice karıştırın. Tereyağını küp küp doğrayarak unun içine ilave edin. Yavaş yavaş soğuk su ekleyerek hamuru toparlayın ve kısa süre yoğurun. Hazırladığınız hamuru bir streç filme sararak buzdolabına koyun ve 1 saat kadar bekletin. Kurabiyenin içi için elmaları soyun. Daha sonra rendeleyerek bir tencerenin içine alın. Toz şeker ilave ettikten sonra orta ateşte elmalar suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldığınız elmalara toz tarçın ve labne peynir ekleyin. Daha sonra da bir kaşık yardımı ile karıştırarak soğuması için kenara alın. Buzdolabından aldığınız hamuru iki eşit parçaya bölerek ayrı ayrı yoğurun. Merdane ile hamur parçalarından birini açın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyun. Hazırladığınız elma harcını hamurun üzerini tamamen kaplayacak şekilde yayın. Daha sonra aynı ölçüde ikinci hamuru da açın ve üzerine kapatın. Hamurunuzu elma şekilli kalıp ile kurabiye haline getirdikten sonra Üzerlerine bir fırça yardımıyla yumurta akı sürün ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Sos tenceresinin içerisine toz şeker ve suyu alın. Şeker eriyene kadar karıştırarak pişirin. Daha sonra ocağın ısısını düşürün ve kremayı yavaşça ekleyerek karştırın. Servis aşamasında kurabiyelerinizin yanına hazırladığınız bu sosu da ekleyin.