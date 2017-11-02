2 Kasım 2017 güncel altın fiyatları herkes tarafından merak ediliyor. Çeyrek Altın ve gram altın bugün kaç para? Altın fiyatlarında son durum ne? Kapalıçarşı’da 2 Kasım 2017 altın fiyatları ne kadar oldu? Altın neden yükselmeye başladı? Altında bu hızlı yükselme eğilimi devam edecek mi? İşte 2 Kasım 2017 Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları…

Altın, dün tarihi rekorunu kırdı ve bugün de hızla yükselmeye devam ediyor. Türkiye’nin Almanya ve ABD ile yaşadığı siyasi gerilimlerden etkilenen altın, yükselişini sürdürüyor. Yatırım tercihini altından yana kullananlar, birikim yapmak ya da hediye için altını tercih edenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 2 Kasım 2017 güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın bugün ne kadar? Perşembe günü çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 02.11.2017 güncel altın fiyatları nasıl oldu? Altın düşecek mi? İşte 2 Kasım Perşembe Güncel altın fiyatlarında son durum…

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM 2 EKİM 2017

Gram altın bugün güne 156,95 lira alış ve 156,96 lira satış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın fiyatları 2 Kasım 2017 için 250,79 lira alış, 257,05 lira satış olarak belirlendi. Bugün yarım altın ise 501,57 liradan alınıyor, 514,11 Liradan satılıyor. Kapalıçarşı’da 2 Kasım Perşembe Cumhuriyet altını fiyatları ise 1038,50 lira alış, 1054,20 lira satış fiyatı ile devam ediyor. Bugün tam ziynet altın ise 1002,21 lira alış ve 1034,31 lira satış fiyatı ile işlem görüyor.