İstanbul Ümraniye’de son dakika gelişmesi yaşandı. Yüzlerinde maske olan üç soyguncu, ellerinde silahlar ile markete girdi. Bu sırada tesadüfen markette bulunan polis memuru ile soyguncular arasında çatışma çıktı. Çatışmada, polis memuru bacağından yaralandı, soyguncular ise olay yerinden kaçtı.

İstanbul Ümraniye’de bir zincir marketin şubesinde akşam saatlerinde bir polis memuru ile soyguncular arasında çatışma çıktı.

KAR MASKESİ İLE MARKETE GELDİLER

Site Mahallesi Cevahir Caddesi üzerinde bulunan markete saat 19.30 sularında gelen ve yüzlerinde kar maskesi olan 3 kişi, ellerindeki silahlarla markette bulunan görevlileri etkisiz hale getirdi. Daha sonra bir miktar para, alkol ve sigara çalan hırsızlar marketten kaçmaya başladı. Tesadüf eseri markete alışveriş yapmaya gelen ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru Salih Aycan, durumu fark edince soyguncularla çatıştı.

POLİS MEMURU BACAĞINDAN YARALANDI

Polis memuru ve soyguncular arasında çıkan çatışmada, polis memuru Salih Aycan bacağından vurularak yaralandı. Soyguncular ise kaçmayı başarırken, olay yerine Özel Harekat polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.