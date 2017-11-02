Ünlü Youtube fenomeni ve oyuncu Cem Korkmaz, İstanbul’daki evinde intihar ederek yaşamına son verdi. herkesi şok eden ölümün ardından Cem Korkmaz’ın ölümünün doğru olduğu açıklandı.

Ünlü Youtube fenomeni ve oyuncu olan Cem Korkmaz, Youtube’de yayınladığı birçok video ve en son rol aldığı Recep İvedik 4 filmi ile izleyenlerin kalbinde büyük bir yer etmişti. Korkmaz, birçok ünlü isminde filminde rol almış ve rol aldığı komedi filmlerinde izleyenlerin yüzünü güldürmüştü.

ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN DUYGUSAL MESAJ

Ünlü Youtube fenomeni ve oyuncu olan Cem Korkmaz’ın intiharı herkesi sarsarken özellikle de filminde rol alan Şahan Gökbakar’ı derinden sarstı. Filmde sürekli yan yana olan ve yarışma maceraları ile herkesi güldüren iki karakteri canlandıran ünlü isimler izleyenleri kahkahaya boğmuştu. Şahan Gökbakar, Cem Korkmaz’ın intihar haberinden sonra sosyal medya hesabından yaptığı ‘ahh be kardeşim’le başlayan duygusal paylaşımla Korkmaz’ın ölümüne ne kadar üzüldüğünü belirterek ailesine taziyelerini iletti.

ÜNLÜ YOUTUBE FENOMENİ CEM KORKMAZ KİMDİR?

Herkesin oynadığı komedi filmlerinden ve Youtube’deki videolarından yakından tanıdığı isim olan Cem Korkmaz, 1987 yılında Bursa’da doğmuştur. İlköğretim ve Ortaöğretim eğitimini doğduğu şehir olan Bursa’da alan Korkmaz, Bursa Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almıştır. Geçmişte birçok reklam, dizi ve filmde rol alan ünlü fenomen Cem Korkmaz, Youtube’de paylaştığı birçok videoyla da adını büyük bir kitleye duyurmuştur.

HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

İstanbul Üsküdar’da yer alan evinde intihar ettiği öğrenilen ve hayatını kaybeden Cem Korkmaz, Recep İvedik 4, A.R.O.G, Bizim Ev, Bekle Beni Yarın ve Diğer Yarım adlı filmlerde rol almış ve izleyenlerin karşısına en beğenilen karakterlerle çıkmıştır.

Haber Kaynağı : Aypi Cas Ajans - www.aypiajans.com