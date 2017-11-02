Bursa’da 30 ayrı suçtan aranan zanlı polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirildi. 23 yaşındaki zanlının daha öncede çatışmaya girerek 3 polis memurunu yaraladığı öğrenildi.

Bursa polisi 30 ayrı suçtan aranan 23 yaşındaki Burak Örekli için alarm vermiş ve her yerde arama çalışması başlatmıştı. Gençle birlikte çatışmaya girdiği belirlenen 2 şüphelinin polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken kaçan diğer 2 şüpheli için yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bursa’da 23 yaşında olan Burak Örekli’nin işlediği 30’a yakın suçtan dolayı 7 aydır polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi. Burak Örekli’nin Bursa Yıldırım ilçesinde geçtiğimiz ayın 15’inde tartışma yaşadığı 20 yaşındaki arkadaşı Yusuf Türkeri elindeki tabancayla vurarak öldürmüştü.

ÇATIŞMAYA GİRDİĞİ 3 POLİS MEMURUNU YARALADI

Bursa’da polis ekipleri tarafından kırmızı alarmla aranan Burak Örekli’nin arkadaşını öldürdükten sonra bir hafta sonra bir araç içinde giderken kontrol noktasında bulunan Jandarma’nın dur ihtarına uymayan Burak Örekli’ninde içinde bulunduğu şüphelilerin jandarmaya ateş açtığı öğrenildi. Açtıkları ateş sonrasında kaçan şüphelilerin daha sonra bir bölgede polisle çatışmaya başladığı öğrenildi. Aranan Örekli ve yanındaki şüpheliler popmapı tüfeklerle girdikleri çatışmada 3 polis memurunu yaraladı. Zanlı Burak Örekli’nin polislerin elinden kaçtığı yanındaki 2 zanlının yakalandığı öğrenildi.

SON OLARAK GİRDİĞİ AÇTIŞMADA ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Bursa’da polisler tarafından her yerde aranan Burak Örekli’nin polis ekiplerinin aldığı hırsızlık ihbarı üzerine polislerin takibe aldığı minibüste 5 kişinin bulunduğu belirlendi. Minibüsteki şahıslar polis takibini fark ederek kaçmaya başlayınca filmleri aratmayan bir kovalamaca başladı. Yaşanan tehlikeli kovalamacada 5 şahsın içindeki minibüsün çarptığı iki ayrı araçtaki 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. en son çaldıkları minibüsü boş bir arazide durduran şahıslar polisin teslim ol çağrılarına uymayarak ateş açmaya başladı. Polis ve zanlılar arasında çıkan çatışma 10 dakika sürerken çatışma sonunda zanlılardan 1’inin yaralandığı 2’sinin yakalandığı diğer 2’sininse kaçarak izlerini kaybettirdiği öğrenildi. Çatışmada ağır şekilde yaralanan ve hastaneye kaldırılan zanlının polis ekipleri tarafından kırmızı alarmla aranan Burak Örekli olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan ve 30 ayrı suçtan aranan Burak Örekli'nin kaldırıldığı hastanede öldüğü belirlendi.