﻿ Son Dakika! Şemdinli'de Teröristler Sızma Girişiminde Bulundu, Büyük Çatışma Çıktı: 8 Şehit!

Son Dakika! Şemdinli'de Teröristler Sızma Girişiminde Bulundu, Büyük Çatışma Çıktı: 8 Şehit!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerin sızma girişiminde bulunmasının ardından çatışma çıktı. Saatler süren çatışmada Şehit sayısı 8'e yükseldi.

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Son Dakika! Şemdinli'de Teröristler Sızma Girişiminde Bulundu, Büyük Çatışma Çıktı: 8 Şehit!
Son Dakika! Şemdinli'de Teröristler Sızma Girişiminde Bulundu, Büyük Çatışma Çıktı: 8 Şehit! Tarih: 2017-11-02 Saat: 10:16:25
Güncelleme : 2017-11-02 10:16:25

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerin sızma girişiminde bulunmasının ardından çatışma çıktı. Saatler süren çatışmada Şehit sayısı 8'e yükseldi. 

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristler, üs bölgesine sızma girişiminde bulundu. Ardından çıkan çatışmada, 4 güvenlik görevlisi şehit oldu. 

BÖLGEDE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Şemdinli'nin Kuzey Irak sınırında PKK’lı teröristlerin sızma girişimi sonucunda çatışma çıktı. Saatler süren çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu. 4 teröristin de öldürüldüğü bölgede çatışmaların hala devam ettiği öğrenildi. 

ŞEHİT SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Hakkari Şemdinli'den acı haberler gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre bölgede şehit sayısı 8'e yükseldi. PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyonlar devam ediyor.

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