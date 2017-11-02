Bir günde 3 doktorun intihar etmesinin ardından sağlık çalışanlarının çalışma şartları gözden geçirilmeye başlandı. Sağlık çalışanlarının izin ve nöbet saatlerinin düzenlenmesine yönelik çalışma için 2 bakanlık ve Sağlık- Sen bir araya geldi.

Aynı gün, önce Adana’da Dr. Ece Ceyda Güdemek, ardından Batman’da Cerrah Dr. Engin Karakuş ve son olarak da İstanbul’da tıp öğrencisi Yağmur Çavuşoğlu’nun intihar etmesi Türkiye’yi sarstı. İntihar eden doktorlardan ikisi, arkalarında bıraktıkları notta çalışma koşullarının çok ağır olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının 36 saati bulan nöbetleri de bu intiharlardan sonra yeniden gündeme geldi.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık-Sen arasında dün yapılan toplantı ile sağlık çalışanlarının talep ve şikayetleri değerlendirildi. Toplantıda aynı zamanda Öğrenimine devam eden sağlık çalışanlarına kolaylık sağlanması kararı da alındı. Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının hafifletilmesi için atılacak adımlar da belirlendi.

İNTİHARLAR CHP TARAFINDAN MECLİSE TAŞINDI

Aynı gün içerisinde 3 doktorun peş peşe intihar etmesinin ardından CHP’nin doktor milletvekillerinden Murat Emir, Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi. TBMM Başkanlığına bir komisyon önergesi veren Emir, diğer meslek gruplarına göre hekimlerde intihar nedeniyle ölümlerin daha fazla olmasını gerekçe gösterdi. Emir, intiharlara hekimlerden yüksek performans beklenmesinin, çalışma saatlerinin uzun olmasının ve yoğun iş baskısının neden olabileceğini belirterek, komisyon tarafından araştırılmasını istedi. Ayrıca Emir, doktor ve sağlık çalışanlarının tükenmişlik sendromu yaşadığını da belirterek, Ak Parti’nin 15 yıldan bu yana sağlık sektöründe yanlış politika izlediğini iddia etti.