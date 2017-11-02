Apple'ın merakla beklenen yeni güncellemesi iOS 11.1 yayınlandı. Ara güncelleme olarak yayınlanan İOS 11.1 ile yazılımsal sorunlar giderildi, ayrıca emojiler de güncellendi.

iOS 11, geçtiğimiz ay yayınlanmış, ancak bir çok kullanıcı bu güncellemede farklı sorunlar yaşadığından şikayet etmişti. Apple bu şikayetler üzerine ilk büyük ara güncellemesi olan iOS 11.1’i yayınladı. Bu güncelleme kullanıcıların şikayetlerini gidermenin yanı sıra emojilerde de sürprizlerle geldi.

YENİ EMOJİLERİ ÇOK SEVECEKSİNİZ

Öncelikle güncelleme cihazın pil performansı konusunda önemli iyileştirmeler getirdi. İOS 11’le gelen şarjın çabuk bitmesi sorunu da bu güncelleme ile çözüme kavuşmuş oldu. Apple, bu yeni güncelleme ile elbette sadece bataryada düzeltmeye gitmedi, kullanıcılar tarafından en çok şikayet edilen KRACK adlı önemli Wi-Fi bağlantı açığı da bu güncelleme ile giderildi. Bu önemli bir adım oldu, çünkü bu açık kötü niyetli kişilerin internet trafiğinizi izlemesine neden oluyordu. Apple, iOS 11.1 ile emojiler konusunda da sürpriz yaptı ve yeni emojiler listeye eklendi.

iOS 11.1 GÜNCELLEMESİ HANGİ İPHONE CİHAZLARA GELECEK?

Yeni güncellemenin hangi cihazlara yükleneceği de kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. İphone 5S ve sonrası cihazı olanlar iOS 11.1 güncellemesini alacaklar.

iOS 11.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

İphone 5S ve sonrası bir cihaza sahipseniz bu güncellemeden yararlanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey cihazınız Wireless’e bağlı iken iTunes üzerinden veya cihazınızdaki Ayarlar uygulamasının Genel>Yazılım Güncellemesi bölümünden yüklemeyi gerçekleştirebilirsiniz.