Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstifa Eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur’un "Tehdit edildim" açıklaması da soruldu. Erdoğan, bu açıklamadan dolayı üzgün olduğunu, tehdit edilmesi durumunda kendilerini arayabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu'nu açtıktan sonra yurda döndü. Uçakta dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’a Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur'un "Tehdit edildim" iddiası da soruldu. Erdoğan, başkanın tehdit edilmesi durumunda kendilerini ya da ilgili mercileri arayabilir durumda olduğunu söyledi.

657 TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİRİLMELİ

Gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşkilattaki metal yorgunluğu gerekçesiyle yapılan değişikliklerin bürokraside de yapılıp yapılmayacağını sordu. Bu sorunun yanıtını veren Erdoğan, bürokrasiye çeki düzen verebilmek için 657 sayılı kanunun tepeden tırnağa değişmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Parlamento’da anayasa değişikliği yapacak güce sahip olmaları durumunda bu yönde gerekli adımları atacaklarını dile getirdi.

“BAŞKAN TEHDİT EDİLDİYSE PEKALA BİZİ ARAYABİLİRDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneltilen en önemli sorulardan biri ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur’un istifa ettikten sonra yaptığı “tehdit edildim” açıklaması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine bu yönde ulaşan bir bilgi olmadığını belirterek, o açıklamadan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Edip Uğur’un oldukça deneyimli bir siyasetçi olduğunu söyleyen Erdoğan, böyle bir tehdit olması durumunda kendilerini ya da gerekli mercileri araması gerektiğini iyi bileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanın araması durumunda konunun mutlaka üzerine gidileceğini belirterek, ima edildiği türden bir tehdit olması durumunda hiç kimseyi yalnız bırakmayacaklarını söyledi.