Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sabaha karşı çıkan çatışma sonucu gelen acı haber yürekleri yaktı. Çatışmada 6 askerimiz ve 2 korucu şehit oldu. Şehit askerlerimizden 5’inin ve 2 korucunun kimlikleri açıklandı. İşte Şemdinli Şehitlerinin Kimlikleri ve Memleketleri…

Bu sabaha karşı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde sınıra sıfır noktada güvenlik güçleri ve PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Sızma girişiminde bulunan hainlerin saldırısında 6 askerimiz ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit askerlerden 5’inin ve 2 korucunun kimlikleri açıklandı. Isparta, Bursa, Samsun, Hatay ve Zonguldak’a şehit ateşi düştü.

ACI HABERLER MEMLEKETLERİNE ULAŞIYOR

Şehit ateşinin ilk düştüğü ile Bursa oldu. Sözleşmeli Er Emre Karaslan'ın acı haberi, Bursa'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Gökpınar Sokak'taki baba ulaştı. Şehit Karaaslan’ın sözleşmeli piyade er olarak görece 9 ay önce başladığı aslen Erzurum Tortum nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

ŞEHİT ER ÖMER KÜÇÜK’ÜN HATAY’DAKİ BABA OCAĞINA ACI HABER ULAŞTI

Hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük'ün acı haberi ise Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Baba Cuma Küçük acı haberle yıkılırken, şehidin evinin bulunduğu sokak Türk Bayrakları ile donatıldı.

ŞEHİT ER SERCAN KARA ISPARTA’LIYDI

Isparta Gelendost nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Piyade Er Sercan Kara’da hain saldırıda şehit oldu. Baba Menderes Kara, oğlunun şehadet haberini aldıktan sonra Jandarma Karakolu’na giderek gözyaşı döktü. Menderes ve Dilek Kara çiftinin geçimlerini balıkçılıkla sağladıkları, şehit Sercan’ın 4 çocuklarından biri olduğu öğrenildi.

ZONGULDAK’A ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN KURAK’IN ACISI DÜŞTÜ

Hakkari Şemdinli şehitlerinden 28 yaşındaki Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak'ın acı haberi de memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine ulaştı. Şehidin babası Cevat ile annesi Hacer Kurak'a Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen ve askeri yetkililer acı haberi verdi.

ŞEHİT ER ERHAN KARACA SAMSUN’LU

Acı haberlerden biri de Samsun'a verildi. Şehit Piyade Er Erhan Karaca'nın Şehadet haberi Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Afşarboyu Sokak'ta yaşayan ailesine ulaştı.

ŞEHİT 2 KORUCUNUN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Hain saldırıda şehit olan iki korucunun kimlikleri de açıklandı. Şehit Korucuların Osman Yeşil ve Alaattin Tekin olduğu, Toklu köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecekleri öğrenildi.