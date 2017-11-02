Hakkari’nin Şemdinli İlçesi kırsalında çıkan çatışmada şehit düşen isimlerden bir tanesi de Sözleşmeli Er Sercan Kara! İzmir’in Foça İlçesi’ne tayini çıkan Kara, tayinini kullanmayıp bölgede kalmıştı. Bugün ise çatışmada şehit oldu. İşte detaylar…

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal bölgesinde Türkiye’ye sızmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK’lılar ile güvenlik güçleri arasında bu sabah çatışma çıkmış ve çatışmada ise 6 asker ile birlikte 2 güvenlik korucusu şehit olurken, 5 terörist de etkisiz hale getirilmişti. Şehit haberleri yüreklere acı bir şekilde düşerken, bölgede şehit düşen askerlerin ise kimlikleri belli olmaya başladı ve ailelerin evine büyük bir ateş düştü. Kırsal bölgede çıkan çatışmada ise şehit olan askerlerden bir tanesi de Sözleşmeli Er Sercan Kara!

İZMİR’E TAYİNİ ÇIKTI AMA GİTMEDİ

Sözleşmeli Er olarak bölgede görev yapmakta olan Sercan Kara’nın şehit haberi aile ocağına ateş gibi düşerken ortaya çıkan bir gerçek ise yürekleri daha da sızlattı. Arkadaşları ile yaptığı görüşmelerinde İzmir’in Foça İlçesi’nde tayininin çıktığını söyleyen Sercan Kara, Hakkari’de ki görevini ve arkadaşlarını bırakmak istemediğini ve Kuzey Irak’a gitme durumu olduğu için bu tayini ertelediği öğrenildi. Foça’ya gitmeyen Sercan Kara, bugün ise çıkan çatışmada şehit düştü.

Isparta’nın Gelendost İlçesi’ne bağlı olan Yenice Mahallesi’nde oturan Kara’nın ailesine ise acılı haber tez ulaştı. Şehit evine ise Türk Bayrağı asıldı.