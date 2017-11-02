Hakkari’de Kuzey Irak’a sınır olan Şemdinli ilçesinde bugün sınırdan Türkiye’ye sızmak isteyen PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış ve çatışma sonucunda 6 askerimizle 2 korucumuz şehit olmuştu. Şehit haberlerinin ardından İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yapılan operasyonda 22 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

YAĞIŞ VE SİSLİ HAVADAN FAYDALANMIŞLAR

Hakkari Şemdinli ilçesinde bugün sabah saatlerinde yağışlı ve sisli havadan faydalanarak Türkiye’ye sızmak isteyen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış yaşanan çatışma sonrasında 6 askerimiz ve 2 güvenlik korucumuz şehit düşmüştü. Alınan son bilgilerde çatışmada 5 PKK’lı teröristinde etkisiz hale getirildiği belirlendi.

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Bugün sabah saatlerinde Türkiye’ye sızmak isteyen PKK’lı teröristler ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış ve yaşanan çatışmada 6 askerimiz ve 2 güvenlik korucumuz şehit olmuştu. Güvenlik güçlerinin çatışma esnasında 5 teröristi etkisiz hale getirdiği öğrenilirken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkari Şemdinli ilçesinde yaşanan çatışma sonrasında bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’de devam eden operasyonlar kapsamında 17 terörist, Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda ise 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitlerimiz için rahmet Gazilerimiz içinde acil şifalar diledi.