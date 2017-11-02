Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelen acı haber, tüm Türkiye’nin yüreğini dağladı. Sabaha karşı çıkan çatışmada, 6 asker ve 2 güvenlik korucusu haince şehit edildi. Şehit düşen güvenlik görevlilerinin kanını silah arkadaşları yerde bırakmadı. Bölgede, acı haberin ardından düzenlenen operasyonda 17 terörist öldürüldü. Tunceli’de 9 ve Şırnak’ta da 3 teröristin öldürülmesi ile toplam 29 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin üstünde Amerika'nın verdiği tanksavar ve silahlar ele geçirildi.

Hakkari Şemdinli'de sabaha karşı sisli havadan yararlanan hainler sızma girişiminde bulundu. Hain saldırıda 6 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Acı haberin hemen ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Hakkari, Tunceli ve Şırnak’ta düzenlenen operasyonlarda 29 terörist öldürüldü.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Hainlerin üstünden ABD’nin terör örgütü YPG’ye verdiği tanksavar mermileri ve silahlar da çıktı. Öldürülen hainlerin fotoğrafları da yayınlandı. TSK tarafından yapılan açıklamada, hainlerin sızma girişimi yaptığı sırada güvenlik güçleri ile arasında çatışma çıktığı, çıkan çatışmada 8 güvenlik görevlisinin şehit olduğu ifade edildi.

TUNCELİ VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği de operasyonlar hakkında bir açıklama yaparak, 02 Kasım 2017 tarihinde Nizamiye kırsalında güvenlik güçlerinin PKK’lı teröristler ile sıcak temas sağladığını ve çıkan çatışma sonucunda 9 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini belirtti.