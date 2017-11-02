İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz 19 Mayıs tarihinde bir genç akşam iş yerinin tuvaletinde 20 yaşındaki bir genç kıza tecavüz etmişti. Mahkemede görülen davada ise 17 yaşındaki sapığın cezası oldu ve mahkeme heyeti tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz 19 Mayıs tarihinde mide bulandıran bir olay gerçekleşmişti! İstanbul Kadıköy’de közde kahve satışı yapan bir iş yerine giden P.K, burada ise 17 yaşında olan garson H.A’ya lavaboyu sormuş ve H.A’da lavaboya gittikten sonra P.K’ya tecavüz etmişti. Tecavüzü ise bıçak zoruyla yaptığı belirtilmişti.

İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise bugün dava görüldü. Mahkemede ise savunma yapan H.A, P.K’yı tuvalete götürürken ilk isteğin ondan geldiğini söyledi ve sonra da onun rızası ile birlikte olduklarını dile getirdi. Sonra da cinsel ilişkinin ardından P.K’nın sevgilisini aradığını ve ardından da onunla konuşturduğunu, sevgilisinin ise 1.000 lira vermesi durumunda ondan şikayetçi olmayacaklarını söylediğini iddia etti. Parayı ödemeyi kabul etmediği için de böyle bir olayın yaşandığını söyledi.

MAHKEME 10 YIL HAPSE MAHKUM ETTİ

H.A’dan sonra ise tecavüze uğrayan 20 yaşındaki P.K söz aldı ve böyle bir şeyin olmadığını söyleyerek, H.A’nın olay sonrası kendisinden özür dilediği belirtti. Tüm detayları inceleyen mahkeme heyeti H.A’nın cezasını belirledi ve bıçakla saldırı olmasından dolayı ilk olarak 18 yıl ceza verdi. Fakat H.A’nın 18 yaşından küçük olmasından dolayı ceza 12 yıla ardından da iyi hal indirimden 10 yıla düşürüldü. Bu ise H.A’nın kesin olarak aldığı ceza oldu.