Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hain saldırıda şehit olan Tayfun Kavun'un acı haberini vermek için baba ocağına gelen görevlileri gören kız kardeşinin feryadı yürek yaktı. Şehit Tayfun Kavuncu’nun kız kardeşi, "Bu haber için kapıyı açmam" diyerek bütün Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sabaha karşı düzenlenen hain saldırıda şehit olan Tayfun Kavun'un acı haberi baba ocağına ulaştı. Şehadet haberini vermek için gelen görevlileri karşılayan şehidin kız kardeşi, "Bu haber için kapıyı açmam" diye feryat etti.

ACI HABERİ VERDİLER

Bu sabah saatlerinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 6 asker ve 2 güvenlik görevlisi şehit oldu. Hain saldırıda şehit olan Tayfun Kavun'un ailesine acı haberi verildi. Şehidin evine acı haberi vermek için Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Askerlik Şubesi Personel Yüzbaşı Harun Ağaç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara ve Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan gitti.

KIZ KARDEŞİNİN FERYADI YÜREK YAKTI

Binanın önünde acı haberi vermek için gelen heyeti gören şehidin kız kardeşi Sultan Kavun, evin kapısını açmak istemedi ve "Bu haber için kapıyı açmam" diye feryat ederek herkesi ağlattı. Hakkari Şemdinli ilçesi ilk görev yeri olan şehit Tayfun Kavun'un göreve başladıktan sonra kredi çekerek araba aldığı öğrenildi.