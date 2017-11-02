Sigara dünyanın en kötü ve en ölümcül alışkanlıklardan bir tanesidir. Ancak sigaradan çok daha ölümcül olan bazı alışkanlıklarda vardır. Peki bu alışkanlıkları nelerdir? İşte haberin detayı…

Herkesin de bildiği gibi sigara dünyanın en kötü alışkanlıklarından biridir ve her türlü hastalığa davetiye çıkaran en ölümcül alışkanlıklardan bir tanesidir. ABD’de git gide düşen sigara kullanımı 1965 yılında yüzde 42’lerde iken 2015 yılında ise yapılan araştırmalarda yetişkinlerde kullanımı yüzde 15’e kadar düşmüştü. Ancak sigara kullanımı alışkanlığı dünyanın neresinde olursa olsun her ne kadar düşse de bazı alışkanlıklar sigaradan daha da ölümcül olduğu ortaya çıktı.

İşte o sigaradan daha zararlı olan alışkanlıklar:

SÜREKLİ OTURMAK

Sürekli oturmak çok tehlikeli bir alışkanlıktır! Bütün gün çok fazla hareket yapmadan sürekli oturmak her türlü kansere davetiye çıkarmaktadır. Bu konuda 2014 yılında yapılan araştırmada da sürekli oturmanın kolon kanserine ve akciğer kanserine yol açtığı ortaya çıkmıştı.

YALNIZLIK

Günümüzde etkin bir şekilde kullanılan sosyal medya yüzünden yalnız kalan insanların çok olduğuna dikkat çeken Brigham Young Üniversitesinden Profesör Julianne Holt-Lunstad, yalnız kalmanın insanı olumsuz yönde etkilediğini ve yalnızlık yüüznden vücudun her gün 15 sigara içmiş kadar etkilendiğini söyledi.

AZ UYUMAK

Dünya Sağlık Örgütü'nden Profesör Valery Gafarov, az uyumanın sağlık açısından çok önemli zararlarının olduğunu söyledi ve yetersiz uyku yüzünden kalp krizi ve felç gibi hastalıklarının riskini arttırdığını söyledi.

SAĞLIKLI BESLENMEME

Sağlıklı beslenmeme de vücuda sigaradan çok daha fazla zarar vermektedir. Aşırı şekerli tüketilen gıdalar, aşırı yağlı olan gıdalar ve işlenmiş gıdalar vücuda oldukça fazla bir şekilde zarar vermektedir. Yapılan araştırmalarda ise sağlıksız beslenmeden dolayı yaşanılan ölümcül risklerin sigaradan bile daha fazla olduğu da ortaya çıkan bir diğer gerçek. 2016 yılında yapılmış bir araştırmaya göre, uyuşturucu kullananların, alkol alanların, sigara kullananların ve korunmasız bir şekilde seks yapanların ölüm sayılarının sağlıksız beslenmeden ölenlerden daha az olduğu ortaya çıkmıştı.

BRONZLAŞMA

Her kadının yaz aylarındaki en sevdiği şeylerden bir tanesi de bronzlaşmaktır. Ancak bronzlaşmak da sandığınız kadar masum olan bir şey değildir. 2014 yılında bronzlaşma ile ilgili olarak yapılan araştırmada, dikkatsizce yapılan güneşlenmeler ve girilen solaryumlarda cilt kanserine yakalanma olasılığının hayli yüksek olduğu ortaya çıktı ve bu alışkanlığın da sigaradan çok daha zararlı olduğu ortaya çıktı.