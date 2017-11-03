Muğla’dan hareket eden ve Yunanistan’a gitmek için yola çıkan kaçak göçmen teknesinin Kardak Adası açıklarında battığı öğrenildi. Teknede bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken batan teknedeki kayıpları arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’a geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin Kardak açıklarında battığı öğrenildi. Batan teknede 2’si kadın, 1’i erkek olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin batmasının ardından bölgede denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarının sıkı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

SAHİL GÜVENLİK BOTLARI BÖLGEDE

Muğla Bodrum ilçesinde Gümüşlük Mahallesi yakınlarında Yunanistan’a doğru yola çıkan kaçak göçmenlerin yer aldığı tekne Kardak kıyılarında battı. Bu sabaha karşı battığı öğrenilen kaçak göçmen teknesinde 3 kişi ölürken kayıp olan kişiler yoğun güvenlik önlemlerinde aranmaya devam ediyor. Bölgeye kayıp kişilerin arama çalışmalarını gerçekleştirmek için Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botları ile birlikte uçak ve helikopterler sevk edildi.

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kardak kıyılarında batan kaçak göçmen teknesindeki kayıp göçmenleri bulmak için yapılan arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi verilirken batan teknede hayatını kaybeden 3 kişinin cesedinin Sahil Güvenlik botları ile Turgutreis Limanı’na çıkarıldığı belirtildi. Batan teknede kayıp olan kaçak göçmenlerin arama çalışmalarına 6 Türk botu ile birlikte 4 Yunan botu, 2 Türk Sahil Güvenlik helikopterinin faaliyet gösterdiği belirtildi.