Hakkari Şemdinli ilçesinde Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerler son yolculuğuna uğurlandı. Şehit anne ve babalarının ağıtları yürekleri dağladı.

Hakkari Şemdinli ilçesinde dün sabah saatlerinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit düşmüştü. Şehit olan ve memleketlerine uğurlanan 6 asker için son görev tamamlandı. Şehitler için 6 farklı ilde düzenlenen cenaze törenlerinde şehit anne, baba ve yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Ömer Küçük, memleketi Hatay’a ulaştı. Bugün cenazesi kaldırılan şehit Küçük’ün al bayrağa sarılı tabutunu silah arkadaşları omuzladı. Şehit için düzenlenen cenaze töreninde şehit anne ve babasının gözyaşları sel oldu.

ŞEHİT BABASINDAN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Şemdinli’de şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Kavun’da baba ocağı Kırşehir’de düzenlenen cenaze töreni sonrasında toprağa verildi. Şehit Tayfun Kavun’un kırmızı beyaz bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğulan anne ve babası yürekleri dağlarken baba Recep Kavun’un, gerekirse ben de askere gideceğim, onun yerini ben dolduracağım şeklindeki sözleri herkesi duygulandırdı.

ISPARTA ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Şemdinli’de şehadete yürüyen Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara’nın cenazesi de memleketi Isparta’da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Zonguldak şehidi Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak, Bursa Şehidi Piyade Sözleşmeli Er Emre Karaaslan ve Samsun Şehidi Piyade Sözleşmeli Er Erkan Karaca’da binlerin katıldığı cenaze töreni ile memleketlerinde toprağa verildi.Erkan Karaca'nın annesi'nin oğlunun tabutuna sarılarak, 'Kırmızı Beyaz Bayrağımızla ne kadar güzel olmuşsun oğlum' ifadeleri herkesi gözyaşlarına boğdu.