﻿ Penisiniz Böyleyse Dikkat! Kanser Olabilirsiniz

Penisiniz Böyleyse Dikkat! Kanser Olabilirsiniz

Amerika Üreme Sağlığı Kurumu’nun yaptığı araştırmaya göre sonradan gelişmekte olan cinsel organınızda eğrilik var ise bunun bazı kanserlere yakalanma ihtimalinizin olduğunu gösterdiği ortaya çıktı. Peki nedir o kanser çeşitleri? İşte haberin detayı…

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Penisiniz Böyleyse Dikkat! Kanser Olabilirsiniz
Penisiniz Böyleyse Dikkat! Kanser Olabilirsiniz Tarih: 2017-11-03 Saat: 18:54:41
Güncelleme : 2017-11-03 18:54:41

Amerika Üreme Sağlığı Kurumu’nun yaptığı araştırmaya göre sonradan gelişmekte olan cinsel organınızda eğrilik var ise bunun bazı kanserlere yakalanma ihtimalinizin olduğunu gösterdiği ortaya çıktı. Peki nedir o kanser çeşitleri? İşte haberin detayı…

Amerika Üreme Sağlığı Kurumu çok önemli bir araştırmaya imza attı! Amerika Üreme Sağlığı Kurumu, neredeyse 1.5 milyondan fazla insanın üzerinde denediği bir araştırmada erkeklerde penis şekline göre kansere yakalanma ihtimali arasında bir ilişki olduğunu saptadı.

Ayrıca erkeklerin tuvaletini yaptığı sırada penisten idrarın düzgün bir şekilde çıkmamasının anatomik bir tuhaflık olsa da artan bir kanser riski olduğu belirtildi.

3 KANSER TÜRÜNDEN BİR TANESİNE İŞARET OLABİLİR

Yapılan araştırmalarda sonradan gelişmekte olan penisteki eğriliğin 3 çeşit kanser riskine işaret ettiği belirtildi. Peniste oluşan bu eğriliğin, testis, mide ve deri kanserine bir işaret olabileceği konusunda bağlantıya varıldığı açıklandı. Bu duruma ise Penil fibroz hastalığı dendiği ve en çok da 40 ile 70 yaşları arasında olan kişilerde görüldüğü belirtildi. Bu yaşlar aralığında olan her 100 kişinin ise 3.7’sinde bu hastalığın görüldüğü belirtildi. İngiltere’de ise tam 155 bin kişide bu hastalığın görüldüğü öğrenildi.

TESTİS KANSERİ OLMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

Hasta verilerinden yola çıkarak bakıldığında ise penisinde eğrilik olanların yüzde 40’tan daha fazlasında testis kanseri olabilme ihtimalinin olduğu belirtilirken, yüzde 40 ise mide kanseri ihtimalinin olduğu belirtildi. Ayrıca da penisinde eğrilik olanların yüzde 29’unda melanom riskinin olduğu da belirtilen bir diğer durum.   

 

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