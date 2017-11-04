Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit cenazesinden dönen askerleri taşıyan otomobil, şarampole devrildi. Otomobilin içerisinde bulunan yüzbaşı şehit olurken, kazada 2 asker de yaralandı. Şehit 2 güvenlik korucusunun cenazesine katılan askerlerin içerisinde bulunduğu araçta şehit olan 26 yaşındaki Yüzbaşı Burak Bilen'in acı haberi Bolu’daki baba ocağına ulaştı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dün gece saat 23.30 sularında meydana gelen kazada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda Merkez Komutanı Yüzbaşı Burak Bilen şehit oldu, aynı otomobilde bulunan 2 uzman çavuş da yaralandı. Bolu Valisi Aydın Baruş acı haberi dün gece Yüzbaşı Bilen’in ailesine verdi. 26 yaşındaki Şehit Yüzbaşı’nın baba ocağına ateş düştü.

BABA OCAĞINA TAZİYEYE GİTTİLER

Bu sabah saatlerinde şehidin baba ocağına giden Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan taziye dileklerini iletti. Ziyaretin ardından Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun bir açıklama yaparak, Bolulu şehidin korucuların cenazesine katıldığı ve dönüşte meydana gelen trafik kazasında şehit olduğunu söyledi.

BOLU VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Yüzbaşı Burak Bilen’in şehadet haberi Bolu’yu yasa boğarken, Bolu Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak, Bolu Ulumescit Köyü nüfusuna kayıtlı Yüzbaşı Burak Bilen’in Hakkari Şemdinli’de görevden döndüğü sırada trafik kazası geçirerek şehit olduğunu belirtti. Yüzbaşı Burak Bilen’in kardeşi de Türk Hava Yolları'nda 13 yıllık pilottu. Yüzbaşı Bilen’in ikindi namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.