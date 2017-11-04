﻿ Son Dakika! ABD'de Barda İnsanların Üzerine Ateş Açıldı

Son Dakika! ABD'de Barda İnsanların Üzerine Ateş Açıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi bara girerek insanların üzerine ateş açıldı. Barda bulunanlar büyük panik ve korku yaşarken, bazı gece kulüplerinin saldırıdan sonra boşaltıldığı öğrenildi.

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Son Dakika! ABD'de Barda İnsanların Üzerine Ateş Açıldı
Son Dakika! ABD'de Barda İnsanların Üzerine Ateş Açıldı Tarih: 2017-11-04 Saat: 13:00:08
Güncelleme : 2017-11-04 13:00:08

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi bara girerek insanların üzerine ateş açıldı. Barda bulunanlar büyük panik ve korku yaşarken, bazı gece kulüplerinin saldırıdan sonra boşaltıldığı öğrenildi. 

New York’ta yaşanan terör saldırısının ardından, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Santa Monica kentinde bir barda silahlı saldırı düzenlendi. Gelen ilk bilgilere göre saldırgan bara girerek, insanların üzerine rastgele ateş açtı. Kentte bulunan bazı gece kulüpleri saldırıdan sonra boşaltıldı. 

YARALI OLUP OLMADIĞI AÇIKLANMADI
Henüz silahlı saldırının nedeni, terör bağlantısı olup olmadığı ve saldırıda ölen olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı. İki gün önce de ABD’de Colorado'daki bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlenmişti. 
Ayrıntılar Gelecek…

 

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