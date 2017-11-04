Otofaji, strese bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. İnsanın kendi vücudundan beslenmeye çalışması durumu olan Otofaji’ye bir çeşit yamyamlıkta denilebilir. Stresi yoğun yaşayan kişilerde görülen Otofaji, genellikle kişilerin tırnak yemek ve dudak kemirmek gibi durumlarla görüldüğü belirtildi.

STRES EN BÜYÜK TETİKÇİSİ

Kişilerde yoğun yaşanan stres ve iş yoğunluğu Otofaji’yi büyük şekilde tetiklerken stres kişiyi psikolojik ve fiziksel olarak etkiliyor. Kişilerin yoğun koşuşturmaca ve günlük hayatın stresi içinde geçirdiği zamanlar sıkılmalarına ve bazı alışkanlıklar edinmelerine sebep oluyor. Stresten kaynaklı büyük kaygılar yaşayan kişilerde Otofaji, tırnak yemek ve dudak kemirmek gibi kişilerin kendi vücutlarındaki uzuv derilerini koparma olarak adlandırılıyor. Hemen hemen çoğu insanda görülen bu alışkanlıklar psikolojik olarak rahatlamaya işaret olsa da bir nevi yamyamlıkla eş değerdir.

GÜNÜMÜZDE OLDUKÇA YAYGIN

Otofaji, özellikle günümüzde daha sık görülürken yaşamın stresinin daha fazla artmasından dolayı birçok kişide daha fazla yaygın olarak görülmektedir. Otofaji’ye başka bir örnekte kişilerin en sık yaptığı tırnak kenarındaki derileri koparma veya yeme durumu da gösterilebilir. Otofaji’nin daha ileri boyutları da görülebilirken 2016 yılında Japon bir Bilim Adamının Otofaji’yle Nobel Tıp Ödülü’nü alması ile bu rahatsızlık çok daha farklı bir boyutlara taşınmıştır. Otofaji’nin kişilerde ilk olarak 1963 yılında görüldüğü daha sonra yaşamın stresinin yoğunlaşmasıyla daha da yaygınlaştığı tespit edildi. Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan Japon Bilim Adamı Ohsumi, kişilerin güçsüz ve savunmasız kaldığı durumlarda endi vücudundaki organelleri yiyerek hayatta kalmaya çalıştıklarını gün yüzüne çıkarttı.