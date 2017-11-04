İzmir’in Konak İlçesi’nde şok bir olay meydana geldi! Konak İlçesi’nde bulunan Gündoğdu Meydanı’nın olduğu bölgede bir vatandaş denizde erkek cesedi gördü. Polise haber vermesinin ardından ise bölge güvenlik şeridiyle kapanınca meraklı vatandaşlar cesedi görmek için kuyruk oluşturdu. İşte haberin detayı…

İzmir’in Konak İlçesi’nde şok bir olay meydana geldi! İzmir’in Konak İlçesi’nden aşağıya doğru deniz kıyısında yürüyen bir vatandaş, Gündoğdu Meydanı’nın olduğu noktaya geldi ve bu bölgede yürürken denizin içerisinde bir erkek cesedi gördü. Erkek cesedini görünce adeta şok olan adam, hemen polis ekiplerine durumu bildirdi ve olay yerini tarif etti.

MERAKLI VATANDAŞLAR KUYRUK OLUŞTURDU

Gündoğdu Meydanı’nın olduğu noktada ceset olduğunun ihbarını alan polis ekipleri ise hemen olay yerine intikal etti ve cesedin görülmesinin ardından daha güvenli bir şekilde çalışma yapılması için bölge güvenlik şeridi kapatıldı. Polislerin bölgede güvenli bir şekilde çalışması için güvenlik şeridi çektiğini gören vatandaşlardan bazıları ise meraktan dolayı hemen oraya yakın bir noktaya gelip ne olduğunu izlemeye başladı.

Ancak deniz polisi ve dalgıçların gelmesinin ardından meraklı vatandaşların sayısı çoğaldı ve bir anda bölgede cesedi görmek için uzun kuyruklar oluştu. Bazı vatandaşlar ise polisin çalışmalarını cep telefonlarının kameralarına kaydetti. Denizden ise kısa bir süre çıkartılan cesedin 28 yaşında olan Türkay Artuger’e ait olduğu tespit edildi ve ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.