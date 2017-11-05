Akşam saatlerinde Yemen’in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği, saldırının engellendiği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Füze saldırısın arından ülkede sıcak saatler yaşanmaya başlandı. Kral Salman Bin Aziz’in oluşturulmasını istediği 'Yolsuzluk Karşıtı Komite' isimli grup tarafından çok sayıda bakan ve prens Riyad’da görevden alındı. Reuters haber ajansı tarafından geçilen son dakika haberlerine göre ülkede 10 prens ve 12 eski bakan gözaltına alındı.

Suudi Arabistan’a Yemen tarafından düzenlenen füze saldırısının ardından ülkede sıcak dakikalar yaşanıyor. Ülkede çok sayıda bakan ve prens görevden alındı. Görevden alınan Ekonomi ve Planlama Bakanı Adil Fakih’ın yerine Muhammed Al-Twaijri, Ulusal Muhafızlar Bakanı Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz’in yerine Prens Halid bin Ayyaf getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdullah Sultan’ın da görevden alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.

YENİ KARARLAR ALINMAYA BAŞLANDI

Akşam saatlerinde Yemen tarafından gerçekleştirildiği öne dürülen balistik füze saldırısının yankıları Suudi Arabistan’da devam ediyor. Ülkede görevden almalar yapılırken, yeni kararlar da alınmaya başlandı. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz’in talimatı ile gecenin geç saatlerine kadar görevden almalar sürdü. Kral, saat 22.20’de Kraliyet Kararnamelerinin yayınlanmasını istedi. Bu kararnamelere göre rüşvet ve yolsuzluklara bulaşmış olanlar hakkında işlemler başlatıldı ve bir de komisyon kuruldu.

BAKANLAR VE PRENSLER GÖZALTINDA

İddialara göre gece saatlerinde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz’in talimatı ile acil olarak oluşturulan Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu hemen çalışmaya başladı. Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın başkanlık etiği komisyon, gece saatlerinde onlarca prensi ve eski bakanı gözaltına aldı, hatta tutukladı. İddialara göre tutuklanan bakan ve prensler rüşvet ve yolsuzluklara karıştı.