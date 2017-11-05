Televizyonunuzu yan yatıp izleyenler, yatağına hızlı bir şekilde uzananlar ve ani bir şekilde eğilip ayakkabı bağlayanlar dikkat! Bu alışkanlıklarınız bel fıtığına sebep olabilir. İşte detaylar…

Günlük hayatta yapılan hatalı hareketler ve ani hareketler bel fıtığı olmanıza sebep olabilir! Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yunus Aydın, günlük hayatta alışkanlık haline getirdiğimiz bazı hareketlerle ilgili olarak çok önemli açıklamalar yaptı ve bu hareketlerin bel fıtığına sebebiyet verebileceğini açıkladı.

AYAKKABI BAĞLARKEN DİKKAT

Her gün yaptığımız hareketlerden bir tanesi olan ayakkabı bağlamayı doğru yapmazsak bel fıtığı olabiliriz. Ayakkabıyı bağlarken, eğer dizlerinizi kırmıyorsanız ve bütün yükü belinize veriyorsanız bu büyük bir tehlikeyi ortaya çıkarmaktadır. Dr. Aydın, ayakkabı bağlarken mutlaka bir ayağınızı öne doğru uzatıp bir basamak yukarı koymayı ve ardından da dizleri öne doğru eğip o şekilde bağlamayı tavsiye ediyor.

YATAĞA YANLIŞ UZANMAK

Yatağa hatalı bir şekilde uzanmak da bel fıtığı olmanıza sebep olabilir. Bunun nedeni ise tüm yük eklem kıkırdaklarına binmesinden kaynaklanıyor ve kıkırdakların eskimesine sebep oluyor. Bu yüzden de fıtık ortaya çıkabiliyor.

Yatağa doğru uzanmak için önce oturmanız gerekiyor ardından da avuçlarınızı, dirseğinizi ve sonra da vücudunuzu yatağa yerleştirmeniz gerekiyor. Kalkarken ise önce yan dönüp, ayaklarınızı yere koyun ve o sırada ise el ve dirseklerinizden destek alıp oturur pozisyona gelmenizi sağlayın.

YÜKSEK TOPLU AYAKKABILARA DİKKAT

Ofis ortamlarında ve eğlence zamanlarında sürekli tercih edilen yüksek topuklu ayakkabılar da bel fıtığına davetiye çıkartıyor. Belirli bir yükseklikte olan topuklu ayakkabılar, sürekli giyildiği zaman bel bölgesinde olan doğal girinti azalıyor ve bu da zamanla fıtığa dönüşüyor.

TELEVİZYON İZLERKEN SIRTINIZI MUTLAKA YASLAYIN

Televizyon izlerken mutlaka sırtınızı koltuğa yaslamayı ihmal etmeyin. Çünkü bel koltuğa yaslanmadığı zaman sırt bölgesinde ağrı oluşuyor ve bu da disklerden kaynaklanıyor. Oluşan kasılmalar yüzünden ise damarlar geriliyor ve kan dolaşımı azalıyor. Bu yüzden bu hareketi sürekli yapmak da be fıtığına sebep olan bir diğer etken olarak ortaya çıkıyor.

AĞIR EŞYA KALDIRIRKEN DİKKAT

Ağır eşyalar mutlaka gövdeye en yakın şekilde kaldırılmalıdır. Çünkü gövdeye uzak olarak kaldırılan ağır eşyalar vücuda iki kat daha ağır gelmelidir. Bu yüzden de belinize olumsuz anlamda etki etmektedir ve bu hareket de bel fıtığına sebebiyet verebilir.