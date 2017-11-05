Islak mendili dünya üzerinde herkes kullanmaktadır ve pek çık işi de kolaylaştırmaktadır. Ancak yapılan araştırmalarda çocuklarda ciddi etkiler bırakan ve yüzlerinde yarlar oluşmasına sebep olan ıslak mendilin içerisinde tehlikeli bir madde ortaya çıktı ve içinde bu madde olan ıslak mendilin mutlaka çocuklardan uzak tutulması istendi. Peki nedir o madde? İşte detaylar…

Günlük hayatta pek çok işi kolaylaştıran ve pratik bir kullanımı olan ıslak mendil, dünya üzerinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bazı ıslak mendillerin içerisinde öyle bir madde ar ki çocuklara çok büyük zarar vermektedir. Pediyatri uzmanı olan Dr. Mary Wu Chang, 8 yaşındaki bir kızın yüzünde oluşan ciddi yaralardan dolayı onu incelemeye aldı ve yaptığı araştırmayı çok daha fazla kişiyle genişletti. Küçük çocukların yüzlerinde oluşan yaraların ise ıslak mendilden dolayı kaynaklandığı ortaya çıktı.

İÇİNDE BU MADDE VARSA ALMAYIN

Dermatolog Dr. Ellen Frankel ise çocukların ıslak mendilden uzak tutulması konusunda ailelere uyarılarda bulundu. Islak mendil alırken mutlaka içerisine bakılmasını tavsiye eden Frankel, içerisinde “methylisothiazolinone” maddesinin olduğu görülürse mutlaka alınmaması gerektiğini belirtti.

Ayrıca “methylisothiazolinone” maddesinin yanı sıra parfümlü ıslak mendillerin de tehlikeli olduğuna dikkat çekildi. Pek çok parfümlü ıslak mendillerin ham maddesinin petrolden elde edildiği belirtildi ve bunun da çocuklarda deri, solunum, beyin ve göz hastalıklarına neden olduğu belirtildi.